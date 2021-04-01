Банги, 1 апреля. Международное сообщество должно признать тот факт, что Россия и Руанда внесли больший вклад в восстановление безопасности и мира в Центральноафриканской Республике, чем миротворцы, заявила независимый эксперт Организации Объединенных Наций Мари-Тереза Кейта-Бокум.

В интервью для немецкого издания Deutsche Stimme, представитель ООН обратила внимание на неоднократные митинги жителей ЦАР в Банги и других городах в поддержку армии и ее российских союзников. Эксперт отметила, что многопрофильная миссия организации в ЦАР (МИНУСКА) при значительных затратах средств не демонстрирует успешной борьбы с боевиками и не имеет такой же широкой поддержки среди местного населения, как Россия.

По ее мнению, прежде всего это произошло из-за игнорирования реальных нужд центральноафриканцев. Например, в марте власти ЦАР обращались в Совет Безопасности ООН с просьбой дать разрешение на поставку в страну авиатранспорта. До многих отдаленных районов республики не добраться на автомобилях, нужна авиация, чтобы обеспечить граждан продовольствием. Однако Совбез решил вместо этого увеличить на 20% численность контингента миротворцев в государстве.

В условиях действия оружейного эмбарго ООН в отношении ЦАР российские инструкторы стали одной из главных опор армии республики. Они обучили центральноафриканских военнослужащих тактике эффективного противодействия бандформированиям.

Итогом подготовки оказалось успешное контрнаступление правительственных войск. Всего за пару месяцев вооруженные силы ЦАР освободили от боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) более 30 городов.