Манукян объяснил, кого застукали в его постели

Москва, 1 апреля. После скандального видео рэпер Давид Манукян впервые высказался о новых отношениях с девушкой, которую застукали в его постели, во время премии «Прорыв года» в Москве.

Представители СМИ напрямую поинтересовались, какие отношения связывают Даву с неизвестной брюнеткой, которую застукали в его номере. Вопрос несколько разозлил знаменитость, поскольку в последнее время многие стали слишком активно интересоваться его личной жизнью.

«Застукали? А кто меня застукал? А чего мне рассказывать, если меня ни с кем не застукали? Ее уже и помощницей называют, и пиарщицей. Есть много интервью, где я рассказывал, что этот человек — мой директор, который имеет отношение к моим проектам с самого начала моего пути», — пояснил артист журналистам «Комсомольской правды».

По словам Манукяна, вся его команда на гастролях живет в одном отеле, и они беспрепятственно ходят друг к другу в номера. Ему смешно, когда поклонники или представители СМИ интерпретируют информацию в выгодном им ключе.

«Когда я вижу такие вещи, мне становится смешно: люди находят любую мелочь, которую стараются интерпретировать по-своему. Я свободный, говорил об этом уже много раз. В общем, я свободный человек», — твердо заявил Давид Манукян.

На ежегодной премии «Прорыв года» собрались все известные российские артисты. Среди них блистал и поп-король отечественной сцены Филипп Киркоров. Пребывая в хорошем настроении, артист впервые прокомментировал расставание Ольги Бузовой и Манукяна.