«Ответ будет жестким»: Клинцевич о планах США спровоцировать Украину на войну с РФ

Российский политический и военный деятель Франц Клинцевич отреагировал на заявление Киева о гарантиях поддержки от Соединенных Штатов при возможном вооруженном конфликте Украины с Россией. Ранее пресс-служба Министерства обороны Украины распространила заявление, что Вашингтон пообещал оказать поддержку Киеву в случае обострения ситуации в Донбассе.

«Министр обороны США отметил, что в случае (выдуманной Киевом. — Прим. ФАН) эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине [с РФ]», — говорится в заявлении украинского военного ведомства.

Российский политик, военный и общественный деятель, экс-сенатор Франц Клинцевич, комментируя это заявление, отметил, что истерика Киева по поводу якобы готовящейся «агрессии» России в Донбассе — это часть организованной Соединенными Штатами провокации, направленной на «стравливание» Украины с Россией.

«Конечно, никто за Украину воевать не будет — ни США, ни НАТО, но попытки устроить таким способом провокации идут давно и будут продолжаться, — отметил Клинцевич в комментарии ФАН. — У США давний план: любой ценой спровоцировать реальный военный конфликт Украины с Российской Федерацией. Все эти разговоры про войну, якобы идущей в Донбассе между Украиной и Россией, которой украинские СМИ пичкают свой народ, не выдерживают никакой критики. Все давно все хорошо понимают. Поэтому устраивать провокации Киеву все сложнее и сложнее».

Именно поэтому на Украине устроили новую истерику в связи с якобы сосредоточением российских войск на российско-украинской границе, отметил Клинцевич. Однако попытки Киева, организовав очередную провокацию, спрятаться за спину Дяди Сэма, крайне опасны, отметил политик.

«В случае любой провокации Россия незамедлительно ответит, и этот ответ будет очень жестким», — подчеркнул Франц Клинцевич.

Ранее сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщения о готовности Вашингтона вмешаться в конфликт в Донбассе.

«Что бы это ни означало, Киеву не стоит особо полагаться на США в случае начала Украиной военной операции против Донбасса», — отметил Пушков в своем Telegram-канале.

В последние дни обстановка в Донбассе резко обострилась из-за эскалации со стороны киевских военных, которые постоянно нарушает режим прекращения огня. При этом власти Украины демонстративно отказываются соблюдать минские соглашения.

Конфликт в Донбассе, развязанный Киевом, идет с весны 2014 года; по данным ООН его жертвами стали около 13 тысяч человек.