Первоапрельский анекдот Норкина о Сталине заставил зрителей долго хохотать

Москва, 1 апреля. Телеведущий Андрей Норкин рассказал короткий анекдот про руководителя СССР Иосифа Сталина. Свежая шутка сначала заставила зрителей понервничать, а затем «взорваться» от хохота.

В заключение передачи «Место встречи» на телеканале НТВ Норкин вспомнил историю, которую ему рассказал соведущий Иван Трушкин во время одного из прошлых эфиров. Трушкин упомянул об исследовании журнала посещений, который вел Иосиф Виссарионович Сталин на протяжении всей карьеры на посту генсека ЦК КПСС.

Норкин упомянул о незавидной судьбе заходивших в кабинет вождя народов. Время до конца телеэфира поджимало, поэтому Норкин быстро закончил опрашивать гостей и выдал немного пугающую, но не менее искрометную шутку. Первоапрельский анекдот Норкина заставил зрителей долго хохотать.

«Сегодня же первое апреля, как-никак. Так вот. Каждый год первого апреля из кабинета товарища Сталина выходило очень много седых, но радостных людей», — улыбнулся ведущий.

В прошлом выпуске «Места встречи» разговор о журнале посещений кабинета Сталина заходил как раз в контексте репрессий. Аудитория восприняла шутку благосклонно. Федеральное агентство новостей регулярно публикует самые лучшие из юморесок, которыми Норкин взрывает студию телеканала НТВ. В прошлый раз Норкин рассказал анекдот о еврейской семье и таинственной традиции обрезать сосиски, передающейся из поколения в поколение.