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Политолог Самонкин объяснил, почему США отказываются от новых правил кибермира

Политолог Самонкин объяснил, почему США отказываются от новых правил кибермира

Колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус обвинил Россию и Китай в попытках переписать правила кибермира. Политолог Юрий Самонкин в комментарии ФАН отреагировал на обвинения журналиста, напомнив о сомнительных успехах США в борьбе с киберпреступностью и кибертерроризмом.

Игнатиус утверждает, что Россия и Китай используют ООН для создания новых правил, «способных подорвать западные нормы гласности и демократии». Автор уверен, что нынешний кибермир, основанный на «правилах» США, должен лечь в основу международного права и быть утвержден ООН.

Политолог Самонкин призвал Игнатиуса учитывать реальные факты и ссылаться на конкретные источники, а не говорить отсебятину. Он напомнил, что ООН была создана после Второй мировой войны, чтобы сформировать систему сдержек и противовесов в международном праве. Но после окончания холодной войны установился однополярный мир во главе с США.

Политолог Самонкин объяснил, почему США отказываются от новых правил кибермира

«Сейчас стратегия Pax Americana рушится из-за того, что формируется новая повестка глобальной безопасности за счет ведущих геополитических игроков — России и Китая. Конечно же, становится вопрос о кибербезопасности, потому что большинство социальных сетей и программного обеспечения имеют американское производство. Россия и Китай думают о защите информационного суверенитета — создают собственное программное обеспечение и предлагают резолюции для эффективной борьбы с киберпреступностью и кибертерроризмом», — объяснил политолог.

Самонкин подчеркнул, что на практике США имитируют борьбу с киберпреступлениями, но на деле только банят неугодный контент. Американские специалисты обходят вниманием кибермошенников и киберпреступников.

По словам эксперта, Штаты больше думают о своей глобальной роли и доминировании, нежели об интересах рядовых пользователей интернета. Если бы действительно речь шла о борьбе с преступностью, то политика отступила бы на задний план, и страны нашли бы какие-то компромиссы, уверен он.

«Высказывание колумниста носит скорее негативный русофобский характер, нежели конструктивный. Он не предлагает никаких методик, как решать вопросы, связанные с борьбой против киберпреступности», — заключил политолог.

Количество преступлений с применением IT-технологий за первые полгода 2020 выросло в два раза, сообщают в МВД. По словам президента РФ Владимира Путина, правоохранительные органы не успевают следить за расширяющимся полем деятельности преступников в IT-сфере. Ранее стало известно, что в Госдуме РФ создана Межфракционная рабочая группа по противодействию киберпреступности.

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