Министр здравоохранения России заявил о поступлении «ЭпиВакКороны» в медучреждения

Москва, 1 апреля. «ЭпиВакКорона» стала доступна для вакцинации в медицинских учреждениях России. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Первые партии вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», разработанной специалистами Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске, поступили в медицинские учреждения. В скором времени в гражданский оборот будет запущена третья вакцина — «КовиВак».

По словам министра здравоохранения России, выбор вакцины зависит от решения лечащего врача пациента. Оно принимается в зависимости от показателей здоровья вакцинируемого, наличия у него хронических и иных заболеваний.

«В принципе, все три могут использоваться, ну могут быть какие-то особенности, которые в конечном итоге должен решить врач», — заключил Мурашко.

Одной из самых распространенных на сегодняшний день вакцин от коронавируса является препарат «Спутник V». Он был разработан учеными центра имени Н.Ф. Гамалеи. Согласно результатам исследований, ее эффективность составляет 91,6%.

Ранее сообщалось, что цена одной упаковки «ЭпиВакКороны» снизилась вдвое. Решение было принято Федеральной антимонопольной службой.