День инноваций Минобороны России пройдет в технополисе «Эра»

Тематическая выставка «День инноваций Министерства обороны Российской Федерации» пройдет в военном технополисе «ЭРА». Об этом сообщили ФАН в военном ведомстве. Участниками выставки станут предприятия оборонно-промышленного комплекса, научно-исследовательские институты и образовательные организации.

«Около 100 предприятий ОПК, научно-исследовательских и образовательных организаций России представят свыше 300 инновационных проектов и технологий. В ходе выставки будут продемонстрированы образцы крупногабаритной военной техники, а также макетные и стендовые решения для наглядной демонстрации прорывных технологий», — рассказали в министерстве.

В военном ведомстве уточнили, что общая площадь экспозиции составит более четырех тысяч квадратных метров. Экспонаты выставки будут размещены на открытых площадках, в том числе и в бассейнах.

В рамках «Дня инноваций» организаторами запланировано проведение круглого стола на тему «Ключевые проблемы и направления развития инновационных проектов в сфере обороны и безопасности» и научно-технической конференции «Инновационные технологии на службе Отечеству».

В научно-деловой программе примут участие представители органов военного управления, ведущих военных и гражданских вузов, научно-исследовательских организаций и предприятий промышленности из 37 регионов России, добавили в министерстве. Для гостей и участников будут организованы экскурсии по лабораториям технополиса.

Тематическая выставка «День инноваций Министерства обороны Российской Федерации» пройдет в военном технополисе «Эра» 7–9 апреля.