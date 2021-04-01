Россиянам объяснили, почему отказ от ужина опасен для здоровья

Москва, 1 апреля. Отказ от трапезы в вечернее время суток может привести к проблемам с мышечной тканью, рассказала врач-диетолог Дарья Русакова.

Идеальным можно считать тот ужин, который проходит за 3-4 часа до сна, рассказала специалист в эфире «Радио 1». Если человек делает слишком большие перерывы между приемом пищи, это даже может привести к потере мышечной массы.

«Для перекуса люди часто выбирают быстрые углеводы, а они влияют на выработку инсулина, дают всплеск энергии, а потом упадок сил», — уточнила диетолог.

Лучше всего питаться через каждые 2-3 часа, советует Русакова. Такой режим эксперты называют дробным питанием. Несмотря на такую рекомендацию, эксперт советует не перекусывать быстрыми углеводами.

Обычный фастфуд можно заменить салатом из свежих овощей без заправки, йогуртом со свежими ягодами или сэндвичем с рыбой. Об этом ранее рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.