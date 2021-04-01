Экстрасенс рассказала, сможет ли Порошенко обойти Зеленского на выборах 

Санкт-Петербург, 1 апреля. Сможет ли Порошенко обойти Зеленского на президентских выборах и почему победа нынешнего главы страны выгодна США, рассказала экстрасенс Дарья Миронова в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«У Порошенко нет шансов вернуться. Безусловно, он вступит в борьбу за право стать президентом, но у него будет подпорчена репутация. Поэтому вряд ли бывшему главе Украины удастся набрать необходимое количество голосов. В связи с этим Зеленский подтвердит второй срок президентства», — отметила она.

По словам Мироновой, большую роль в данной ситуации играют деньги, поэтому Америка финансирует Зеленского.

«Поскольку Украина не обладает большими финансовыми ресурсами и стоит с протянутой рукой, то она будет действовать по приказам США. Киев уже давно ничего не решает сам. Все решает Вашингтон. Как он скажет, так верный пес Зеленский и будет действовать», — объяснила экстрасенс.

Она подчеркнула, что Америка будет делать все возможное для победы Зеленского. То есть на Украине тоже будет нечестная борьба.

«Но это уже не так важно, потому что Зеленский в любом случае пойдет на второй срок», — заявила Миронова.

Ранее киевский политик заявил, что Зеленский может стать последним президентом Украины, сообщал ФАН.