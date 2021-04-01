Российский психолог перечислил запретные темы для шуток

Москва, 1 апреля. Желание рассмешить человека может закончиться случайным оскорблением или нанесением обиды. Психолог Ирина Прокопьева рассказала, как шутить так, чтобы никого не задеть.

Юмор не должен касаться болевых точек человека. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказала психолог, мотивационный спикер и автор тренингов по эффективной коммуникации Ирина Прокопьева.

«Во-первых нельзя трогать внешность и тело. Во-вторых, нельзя трогать личностный рост, если у человека это больная тема, если он не реализовался, не нашёл себя. Также табуированная тема – дети и семья. Однако допустимы шутки вокруг какого-то вашего общего дела – например, вокруг совместного проекта, или шутки про ситуацию, в которую вы вмести попали, если все к этому по-доброму относятся», — уточнила она.

Некоторые люди могут просто не понимать шутку в адрес себя и воспринимают ее как оскорбление или замечание. По мнению Прокопьевой, людей без чувства юмора можно определить по нескольким характерным чертам. Так, они обладают достаточно низким уровнем интеллекта, плохо выстраивают социальные контакты и могут ощущать внутреннее одиночество. Если отпустить даже самую невинную шутку в их адрес, то они могут замкнуться и обидеться.

Ранее россиянам рассказали, как празднуют День смеха в других странах мира. Например, в Англии подшучивать друг над другом можно без зазрения совести можно лишь с полуночи до полудня.