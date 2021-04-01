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Блогер Франц высказался об Эдварде Биле после аварии в Москве

 

Блогер Франц высказался об Эдварде Биле после аварии в Москве

Блогер Артем Франц в разговоре с корреспондентом ФАН прокомментировал ситуацию, возникшую из-за аварии с участием пранкера Эдварда Била на Садовом кольце в Москве.

«На самом деле, я пока не осведомлен до конца, но по той информации, которой я сейчас обладаю, это, кажется, какая-то ужасная, страшная ситуация, в которой он (Эдвард Бил. — Прим. ФАН) сейчас оказался, столкнулся с такой реальностью», — говорит Артем Франц.

ДТП с участием пяти автомобилей случилось на Садовом близ станции метро «Баррикадная». По предварительным данным, ДТП спровоцировал блогер Эдвард Бил. Он управлял синей «Ауди».

Блогер Франц высказался об Эдварде Биле после аварии в Москве

«Как будто до этого он много игрался, ходил по лезвию, так скажем, и сейчас его жизнь довела до такого момента. Мне кажется, ситуация ужасная, и с ней нужно разобраться лучше, как там и что произошло. На первый взгляд, Эдвард Билл сотворил какую-то страшную дичь», — отмечает блогер.

В результате аварии пострадала женщина, в тяжелом состоянии она была доставлена в реанимацию. На месте происшествия продолжают работать сотрудники МЧС и скорая помощь. Детали произошедшего устанавливаются.

Блогер Франц высказался об Эдварде Биле после аварии в Москве

По мнению Франца, большинство людей, к кому молниеносно приходят слава, популярность и деньги в какой-то момент теряют голову и не могут приспособиться к новым жизненным условиям.  

«Мне кажется, если ты живешь такой суперобычной жизнью, обычный чувак из обычной семьи, а потом у тебя вдруг появляются поток бабок с букмекерских контор и ты получаешь по 2–4 миллиона в месяц. Мне кажется, здесь просто может сорвать башню. Я думаю, такие люди в какой-то момент теряют контроль и у них буквально едет крыша», — подытожил блогер.

Ранее адвокат Эльман Пашаев прокомментировал новость о том, что якобы предложил свои услуги блогеру Эдварду Билу после ДТП на Садовом кольце. Он посоветовал участникам аварии выбрать вместо себя другого правозащитника.

Источник: Федеральное агентство новостей
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