Блогер Франц высказался об Эдварде Биле после аварии в Москве

Блогер Артем Франц в разговоре с корреспондентом ФАН прокомментировал ситуацию, возникшую из-за аварии с участием пранкера Эдварда Била на Садовом кольце в Москве.

«На самом деле, я пока не осведомлен до конца, но по той информации, которой я сейчас обладаю, это, кажется, какая-то ужасная, страшная ситуация, в которой он (Эдвард Бил. — Прим. ФАН) сейчас оказался, столкнулся с такой реальностью», — говорит Артем Франц.

ДТП с участием пяти автомобилей случилось на Садовом близ станции метро «Баррикадная». По предварительным данным, ДТП спровоцировал блогер Эдвард Бил. Он управлял синей «Ауди».

«Как будто до этого он много игрался, ходил по лезвию, так скажем, и сейчас его жизнь довела до такого момента. Мне кажется, ситуация ужасная, и с ней нужно разобраться лучше, как там и что произошло. На первый взгляд, Эдвард Билл сотворил какую-то страшную дичь», — отмечает блогер.

В результате аварии пострадала женщина, в тяжелом состоянии она была доставлена в реанимацию. На месте происшествия продолжают работать сотрудники МЧС и скорая помощь. Детали произошедшего устанавливаются.

По мнению Франца, большинство людей, к кому молниеносно приходят слава, популярность и деньги в какой-то момент теряют голову и не могут приспособиться к новым жизненным условиям.

«Мне кажется, если ты живешь такой суперобычной жизнью, обычный чувак из обычной семьи, а потом у тебя вдруг появляются поток бабок с букмекерских контор и ты получаешь по 2–4 миллиона в месяц. Мне кажется, здесь просто может сорвать башню. Я думаю, такие люди в какой-то момент теряют контроль и у них буквально едет крыша», — подытожил блогер.

Ранее адвокат Эльман Пашаев прокомментировал новость о том, что якобы предложил свои услуги блогеру Эдварду Билу после ДТП на Садовом кольце. Он посоветовал участникам аварии выбрать вместо себя другого правозащитника.