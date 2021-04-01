Алексей Глызин закрыл комментарии под фотографией Долиной без макияжа

Москва, 1 апреля. Заслуженный артист России, 67-летний эстрадный певец Алексей Глызин поделился в своем Instagram-аккаунте совместной фотографией с Ларисой Долиной. Снимок восприняли неоднозначно.

Исполнительница хита «Погода в доме» Лариса Долина не так давно решила начать вести собственные страницы в соцсетях, для чего создала аккаунт в Instagram. На просторах своего блога певица публикует фотографии, неизменно приводящие поклонников в неподдельный восторг.

Комментарии под публикациями звезды пестрят многочисленными комплиментами касательно неувядающей внешности Долиной, однако среди поклонников нашлись и скептики, убежденные, что сохранять красоту артистке помогают пластические хирурги.

«Это не фотошоп, это операции»; «А где морщины?»; «Удачная пластика», — пишут в комментариях.

Вполне вероятно, что такая реакция пользователей вынудила Глызина отключить комментарии под фотографией с Долиной. которую артист разместил в своем Instagram-аккаунте. На опубликованном снимке можно увидеть певицу без каких-либо фильтров и с минимальным макияжем на лице. В глаза бросается лоб артистки, испещренный морщинами, а также другие проявления возраста.

Талантливая певица Лариса Долина покорила сердца миллионов россиян не только своей внешностью, но и великолепными вокальными данными. Вклад артистки в развитие отечественной музыки отмечен множеством наград, включая три премии «Овация». К стремлению артистки выглядеть молодо многие пользователи относятся с пониманием, ведь какая женщина хочет всегда оставаться желанной и привлекательной.

В пятницу, 31 марта, Долина оказалась в центре скандала из-за поведения ее дочери Ангелины на шоу «Звезды сошлись». Телезрители обратили внимание на странные движения и активную жестикуляцию наследницы звезды и предположили, что она больна.