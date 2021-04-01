Десятки мирных жителей погибли при атаке боевиков на востоке ДРК

Киншаса, 1 апреля. Деревня Беу Маньяма-Молисо на востоке Демократической Республики Конго подверглась нападению боевиков. Жертвами атаки террористов стали по меньшей мере 23 мирных жителя.

Местный губернатор Карли Нзанзу Касивита обвинил в произошедшем исламистов из «Союза демократических сил» (ADF). Также чиновник уточнил, что власти только приступили к изучению обстоятельств и последствий нападения, число жертв, вероятно, возрастет.

Касивита подчеркнул, что погибших могло быть больше, если бы военнослужащие не отбили атаку боевиков. В результате контрнаступления правительственным войскам удалось ликвидировать двух радикалов.

Ранее эксперты Организации Объединенных Наций подсчитали, что только с начала 2021 года от рук террористов в ДРК погибли 200 человек и еще около 40 тысяч вынужденно покинули дома. Одно из последних крупных нападений в регионе боевики совершили в середине марта. Радикалы расстреляли 15 мирных жителей в деревне Булонго.