Российский политолог предложил вносить сведения о вакцинации в биометрические паспорта

Москва, 1 апреля. Вопрос о введении паспортов вакцинации активно обсуждается на уровне правительств некоторых стран. Политолог Алексей Мартынов оценил эту инициативу и нашел ей альтернативу.

Введение паспортов вакцинации — избыточная мера. Такое мнение в эфире «Радио 1» озвучил международный эксперт, политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«Мне в этом контексте не нравится слово паспорт. Потому что паспорт у человека один и он идентифицирует личность и принадлежность человека к тому или иному гражданству. А здесь речь идёт о некоем универсальном документе, который отражает те или иные прививки, сделанные гражданину», — заявил он.

По словам специалиста, сведения о вакцинации от коронавирусной инфекции можно заносить в специальный чип. Он имеется в каждом загранпаспорте.

Трудность заключается в признании вакцин разными государствами. Мартынов считает, что это связано с войной фармакологических компаний за рынки сбыта. В заключении политолог выразил надежду на то, что в мире восторжествует здравый смысл и людям не придется проходить вакцинацию разными препаратами для пересечения границ.

Ранее сообщалось, что сертификаты вакцинации будут введены в странах Евросоюза с 15 июня. Он будет содержать в себе информацию о гражданине и сведения о сделанной прививке. Для путешествий этот документ не будет обязательным.