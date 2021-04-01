Клинцевич: Западу не удастся втянуть Россию в вооруженный конфликт в Донбассе

Москва, 1 апреля. Украина всеми силами пытается втянуть Россию в конфликт на Донбассе по указке Запада, считает российский политик Франц Клинцевич.

Россия неоднократно заявляла, что не является участником вооруженного противостояния на юго-востоке Украины. Глава МИД РФ Сергей Лавров указывал на бездоказательность высказываний украинских политиков о присутствии российских военных в Донбассе, передает «ПолитЭксперт».

Отмечается, что ранее Верховная рада провела внеочередное заседание, на котором впервые официально рассмотрела вопрос «об эскалации российско-украинского вооруженного конфликта». По мнению Клинцевича, подобную формулировку для Украины сочинили на Западе.

«Сами завязали конфликт, искусственно его спровоцировали. А сегодня, раздувая эту тему, они хотят привязать в конфликт Россию. Такого не будет. Но осуществить геноцид людей, живущих в ДНР и ЛНР, мы не позволим», — заявил он.

Политик убежден, что Западу не удастся осуществить задуманное, но необходимо предупредить Украину о последствиях, к которым может привести эскалация вооруженного конфликта в Донбассе.

Военные эксперты считают, что в случае конфликта ВСУ будут разгромлены армиями ЛДНР. При этом глава МИД РФ заявил, что украинские военные осознают пагубность любых действий по развязыванию войны, передает RT