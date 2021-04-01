Литва может забрать попавший под санкции ЕС санаторий «Беларусь»

Минск, 1 апреля. Власти Литвы хотят забрать санаторий Belorus в Друскининкае, который принадлежит Минску. Об этом сообщил вице-министр иностранных дел республики Мантас Адоменас.

Такой случай, когда собственность Белоруссии находится на территории Литвы, Адоменас назвал «аномалией в международных отношениях». Такое заявление он сделал, выступая на заседании Комитета Сейма по социальным вопросам и труду. В связи с этим вице-министр предложил перенять санаторий в ведение Литвы, пишет издание EurAsia Daily.

«Но для этого нужно, чтобы Белоруссия была готова об этом говорить», — сказал он.

При этом Адоменас подчеркнул, если белорусское правительство решит передать подведомственность санатория другому учреждению, то этот вопрос быстро решится из-за санкций. Политик предложил отдать Belorus министерству здравоохранения, чтобы санаторием не управляли лица, в отношении которых ввели ограничительные меры.

«Их нежелание это решать — просто попытка использовать санаторий как заложника», — отметил Адоменас.

Санаторий, который находится в литовском Друскининкае, принадлежит Управлению делами президента Белоруссии. Его возглавляет Виктор Шейман. В декабре 2020 года счета Belorus заморозил банк Swedbank из-за санкций Евросоюза. В результате этого работникам не могли выплачивать зарплату.

В учреждении работает порядка 390 человек. Около 350 из них являются гражданами Литвы, остальные — белорусы. Литовский Сейм принял закон о единовременных выплатах, но это не решило ситуацию.

Ранее сообщалось, что Белоруссия планирует в апреле отключить Прибалтику от всех линий электропередачи.