Credit Suisse представил данные о падении доходов россиян за время пандемии

Москва, 1 апреля. Доходы россиян по итогу 2020 года в среднем сократились на 24%, говорится в исследовании аналитиков банка Credit Suisse о потребительских рынках развивающихся стран в пандемию.

Специалистами был проведен опрос 14 200 человек из восьми развивающихся стран — Бразилии, Китая, Индии, Индонезии, Мексики, России, Таиланда и Турции. В РФ было опрошено 1519 респондентов. Наибольшее падение доходов населения за время пандемии было зафиксировано в Таиланде, оно составило 45%. Меньше всего доходы сократились в Китае — на 10%.

Опрошенные россияне указали, что сейчас — не самое лучшее время для крупных покупок. Большинство респондентов (79%) отметили, что пандемия подтолкнула их к накоплению средств. В то же время увеличить сбережения собираются около 55% респондентов.

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2020 года сократились на 3,5%. Минэкономразвития прогнозирует, что в 2021 году показатель вырастет на 3%, после чего эта цифра будет увеличиваться на 2,4-2,5% в год.

Финансист Майкл Росс-Джонсон ранее назвал наиболее эффективные способы получения пассивного дохода. По его словам, банковские вклады и недвижимость для этой цели не подходят.