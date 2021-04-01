Автомобили Isuzu D-Max появились на российском рынке

Москва, 1 апреля. Российские дилеры Isuzu запустили продажу пикапа D-Max нового поколения. Новинка доступна по цене от 2 760 000 рублей до 3 550 000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе бренда.

Агрегат получил новые светодиодные фары, измененную решетку радиатора и широкий капот. Салон укомплектован эргономичными сиденьями из антивибрационного материала с регулируемой поясничной опорой и углом наклона подушки, новой приборной панелью, многофункциональным бортовым компьютером и 9-дюймовой мультимедийной системой, передают «Известия».

Новый Isuzu D-Max оснащен дистанционным запуском двигателя в пределах 20 метров, системой помощи при парковке и предупреждения о наличии препятствий в слепых зонах при движении задним ходом. Автомобиль оборудован трехлитровым мотором мощностью 190 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач или шестиступенчатым «автоматом» Aisin.

Компания Opel ранее сообщила о начале предварительных заказов на новый Combo Life в России, производство которого начнется на заводе в Калуге. Стоимость компактвэна стартует от 1 334 000 рублей.