Певица Светлана Лобода заразилась коронавирусом

Москва, 1 апреля. Коронавирус нового типа врачи диагностировали у популярной российской исполнительницы Светланы Лободы. Об этом артистка сообщила фанатам на странице в Instagram.

Болезнь стала причиной переноса крупного концерта, который пройдет теперь 16 апреля на сцене концертного зала Барвиха Luxury Village. Все приобретенные билеты будут действительны на новую дату, подчеркнула Лобода.

«Мне очень и очень жаль, но мы вынуждены перенести наш концерт. Пять дней назад я почувствовала недомогание и простудные симптомы, а сегодня первый тест на COVID-19 показал положительный результат», — рассказала певица фанатам.

Звезда отметила, что коронавирус не щадит никого, даже тех, кто соблюдает все меры безопасности. Лобода пожелала всем своим поклонникам беречь себя и своих близких.

Карантин из-за пандемии коронавируса не лучшим образом повлиял на артистку. Недавно она призналась, что поправилась на несколько килограммов из-за отмены и переноса выступлений. После того как у нее диагностировали COVID-19, поклонники переживают, что Светлана Лобода совсем утратит былую красоту.