Власти ДРК предложили соседним странам объединить усилия в борьбе с боевиками

Киншаса, 1 апреля. Вооруженные силы Демократической Республики Конго обратились к властям соседних государств с предложением включиться в борьбу с террористами на территории ДРК.

«ВС ДРК приветствуют укрепление военного сотрудничества и регулярные консультации между армиями стран региона. Также мы ожидаем объединения усилий и разведывательных данных для эффективной борьбы и окончательной нейтрализации всех вооруженных групп», — говорится в коммюнике, которое подписал генерал-майор Леон-Ричард Касонга Чибангу.

По мнению конголезских военнослужащих, объединение усилий в противодействии терроризму также гарантирует развитие экономических связей между государствами.

Демократическая Республика Конго уже сотрудничает с армиями Руанды, Уганды, Анголы и ЦАР. В ближайшее время страна намерена наладить связи в этой сфере с Бурунди, Республикой Конго, Танзанией, Южным Суданом и Замбией.

Восточная часть ДРК страдает от постоянных атак «Союзных демократических сил» (ADF). Угандийские радикальные исламисты вторглись на территорию республики в середине 1990-х и действуют там до сих пор.

Кроме того, общей с Угандой проблемой остаются конголезские бандиты, которые нападают на рыбаков обеих стран. В середине марта они атаковали суда в окрестностях приграничного озера Альберт и похитили 16 человек.

Армии ДРК также приходится бороться с боевиками-хуту. Последние сбежали из соседней Руанды после геноцида народа тутси. В итоге из нескольких группировок сформировались «Демократические силы за освобождение Руанды», которые тоже принимают участие в боевых действиях.