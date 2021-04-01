NRK: маневры ВКС РФ в Заполярье стали ответом России на вызовы Запада

Осло, 1 апреля. Крупные военные учения российских вооруженных сил в Заполярье с участием атомных подлодок и стратегической авиации стали ответом на активность НАТО у границ России в регионе.

Корреспондент норвежской телекомпании NRK в России Ян Эспен Крусе рассказал на страницах сайта компании о реакции российского военного эксперта Дмитрия Литовкина на прошедшие военные учения ВС РФ в Заполярье. Литовкин напомнил, что недавно переброшенные в Норвегию американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer провели учебный полет, во время которого отрабатывался ракетный удар по целям на территории России. Теперь пришло время Москве дать ответ.

Эксперт считает, что отношения между Россией и Западом вернулись к уровню холодной войны и стороны демонстрируют друг другу свои возможности. В ходе российских учений три атомные подводные лодки одновременно всплыли из-подо льда в районе архипелага Земля Франца-Иосифа. Литовкин подчеркнул, что расстояние между субмаринами составляло всего 300 метров, что означает, насколько хорошо подводники справляются с управлением кораблей подо льдом.

В конце марта российские стратегические бомбардировщики и противолодочные самолеты совершили облет побережья Норвегии, что сильно обеспокоило все страны НАТО. Истребители ВВС Норвегии, Великобритании и других стран вылетали на перехват самолетов. В Альянсе активность российской дальней авиации сочли необычно большой, но Литовкин парировал это утверждение.

«Сейчас Россия демонстрирует, как будет реагировать в военном отношении на вызовы НАТО», — сказал он.

Руководство Североатлантического альянса пожаловалось на то, что российские пилоты не сообщали маршруты своих полетов и не отвечали на запросы европейских авиадиспетчеров. Политический обозреватель телеканала «Царьград» Александр Цыганов усомнился, что натовские летчики при облете границ России связываются с российским диспетчерами. Он посоветовал НАТО «отодвинуться от границ России», чтобы перестать бояться.

Норвежские СМИ в целом понимают причину, по которой Россия совершила такую демонстрацию силы в Арктике. Как пишет одно из изданий, это был ответ на усиление военного присутствия НАТО вблизи российских границ.