Подруга Людмилы Гурченко раскрыла секреты ее личной жизни

Москва, 1 апреля. Заслуженная артистка России, звезда советского и российского кино Инна Выходцева в 10-ю годовщину смерти своей коллеги и подруги Людмилы Гурченко рассказала о секретах ее жизни.

Людмила Марковна не любила афишировать личную жизнь, из-за чего актрису всегда окутывал флер таинственности. Выходцева решила поделиться с поклонниками некоторыми секретами, которые ревностно оберегала звезда «Карнавальной ночи».

Гурченко нередко жаловалась своей подруге на ухажеров, удивляясь, почему те хотят на ней жениться. В то время Выходцева не знала, как ответить подруге, однако по прошествии лет поняла, почему им был так важен штамп в паспорте. Актриса в интервью «МК» пояснила, что эти мужчины попросту не имели чувства собственного достоинства и не уважали самих себя.

В случае, когда Гурченко все же принимала предложение руки и сердца — а замуж Людмила Марковна выходила шесть раз, — о настоящей любви все равно речи не шло, за исключением лишь одного Бориса Андроникашвили. На первом же месте для Гурченко всегда оставалась работа, добавила подруга звезды.

Накануне многие звезды российской эстрады почтили память Людмилы Гурченко, ушедшей из жизни 30 марта 2011 года. Внучка артистки Елена Королева пришла на Новодевичье кладбище в компании Прохора Шаляпина, чем спровоцировала скандал.