В соцсетях появилось видео, на котором украинский солдат в нарушение перемирия стреляет из ручного гранатомета, а затем вскидывает руку в нацистском приветствии. Как рассказал в интервью ФАН украинский политик и бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко, в рядах ВСУ служат «откровенные фашисты».

Заявления украинских политиков о намерениях согласовать очередное перемирие в Донбассе — не более чем продолжающаяся пиар-кампания, призванная замаскировать воинственные намерения Киева. Вместо того, чтобы выполнять действующие договоренности по соблюдению бессрочного режима прекращения огня, Украина пытается перевести внимание с основных вопросов на символические, ничего по факту не меняющие.

Кроме того, как сообщают в Народной милиции ДНР, Вооруженные силы Украины, несмотря на действующие перемирие, продолжают обстреливать мирные населенные пункты Донбасса. Так, киевские силовики нанесли удар по району «Вольво-центра» на севере Донецка. ВСУ применяли гранатометы различных видов (РПГ, СПГ). В результате обстрела был поврежден жилой дом в поселке Александровка Петровского района.

«Очередной обстрел поселка Александровка. Прямое попадание в жилой дом по улице Горького, 58. Пострадавших нет», — сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Вместе с те, солдаты Вооруженных сил Украины продолжают хвастаться обстрелами мирных населенных пунктов Донбасса. Так, в социальной сети TikTok появилось видео, на котором видно, как военнослужащий украинской армии производит выстрел из ручного противотанкового гранатомета в сторону позиций ополчения Донбасса. Примечательно, что в конце ролика, скорее всего, от переизбытка чувств, украинский солдат вскинул руку в нацистском приветствии.

Украинский политик Алексей Журавко в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал поступок киевского силовика. По его словам, в украинской армии служат «откровенные фашисты», поэтому мирные населенные пункты Донбасса и подвергаются ежедневным обстрелам со стороны ВСУ. Бывший депутат Рады отметил, что только силой можно заставить киевских силовиков и украинские власти заверить войну.

«Украинские силовики уже давно не подчиняются Генеральному штабу и президенту Украины Владимиру Зеленскому, поскольку позволяют себе открывать огонь во время перемирия. Сегодня в Вооруженных силах Украины служат отпетые и обмороженные фашисты. Но европейские страны и Соединенные Штаты делают вид, что этого не замечают. Таких видео, на которых зигующие украинские солдаты обстреливают мирные населенные пункты Донбасса, в Сети очень много. Их не волнует, куда полетит снаряд и кого он убьет. Никакого перемирия со стороны Украины на линии фронта никогда не будет. Это зло можно победить только силой и закончить семилетнюю войну», — сказал Алексей Журавко.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что украинские националисты потребовали физически уничтожить оппозиционных политиков.