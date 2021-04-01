Сокращение международных резервов России составило 3,2 млрд долларов

Москва, 1 апреля. Международные резервы России снизились на 0,6% (3,2 млрд долларов) за неделю и составили 577,7 млрд долларов. Соответствующие данные приводит Центробанк.

Истощение резервов произошло на фоне отрицательной курсовой переоценки, согласно данным регулятора. Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства, передает ТАСС.

Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СПЗ), резервной позиции в Международном валютном фонде и монетарного золота. Целевой уровень международных резервов Центрального банка составляет 500 млрд долларов.

Регулятор ранее реализовал примерно 100 тысяч унций золота из международных резервов. Банк РФ продал около 2–3 тонн золота.