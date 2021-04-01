Мать вышвырнутого в окно младенца пошла в тюрьму ради настоящего убийцы

Иваново, 1 апреля. Суд отправил в колонию на 15 лет мужчину, который выбросил своего семидневного ребенка из окна общежития. Как стало известно ФАН, ребенок скончался на месте происшествия, а его мать пыталась спасти своего сожителя от тюрьмы.

Чрезвычайное происшествие случилось в ночь на 30 ноября 2019 года. Мужчина после выхода своей сожительницы из родильного дома выкинул сына из окна четвертого этажа.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство, совершенное в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Ивановской области Юлия Вейсман.

Следователи выяснили, что мужчина решил, будто его подруга родила ребенка не от него. Из-за этого той роковой ночью и начался скандал. Сначала ревнивец до полусмерти избил подругу, а затем избавился от плачущего малыша.

«22-летний осужденный убил ребенка и сбежал. Всю вину на себя взяла мать мальчика, — рассказал ФАН источник в силовом ведомстве. — Женщина рассчитывала получить небольшое наказание по статье 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка», подразумевающей наказание до пяти лет. Ее отправили в следственный изолятор».

Однако сокамерницы убедили молодую особу рассказать правду. Подследственная поменяла показания, и ее сожителя объявили в федеральный розыск.

«После того как убийцу задержали и отвели к следователю на допрос, он заявил, что непричастен к совершению преступления. Такая же позиция у него была до вынесения судом приговора», — добавил источник.

Подозреваемого арестовали и отправили в местное СИЗО.

«У него нет прописки в России, хотя он уроженец Воронежской области: там проживает его престарелая мать. Они с подругой катались по регионам страны, пока не осели в Иваново. В одном из районов города они с сожительницей устроились на автомойку. В этом месте поначалу и жили. Потом хозяйка сняла им комнату в общежитии. На момент совершения преступления мужчина уже работал неофициально грузчиком», — резюмировал источник.

Суд, несмотря на непризнание злодеем вины, счел собранные следствием доказательства достаточными для вынесения приговора. Убийце назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы. Исправляться он будет в колонии строгого режима.