Загруженность палат интенсивной терапии в Бразилии превысила 90% из-за COVID-19

Бразилиа, 1 апреля. В более чем половине штатов Бразилии заняты 90% коечных мест в отделениях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) для пациентов, страдающих от COVID-19. О развитии коллапса здравоохранения в стране сообщил Фонд Освальду Круза (Fiocruz).

Sólo 2/27 estados brasileños no están en situación sanitaria crítica. 17 estados con ocupación de camas de terapia intensiva superior al 90%.



Los hospitales colapsan y el presidente hoy insistió en oponerse a las medidas de aislamiento social implementadas por gobernadores. — Nacho Lemus (@LemusteleSUR) March 31, 2021

Высокая загруженность ОРИТ фиксируется в столичном регионе Бразилиа и еще 17 штатах. Согласно официальным данным, две недели назад 15 бразильских штатов испытывали кризис в связи с нехваткой коек для пациентов, болеющих COVID-19.

Ситуация в системе здравоохранения продолжает ухудшаться. Последние несколько дней страна бьет рекорды по количеству погибших от последствий заболевания коронавирусом — за минувшие сутки скончалось около 3900 человек, что является наивысшим уровнем смертности в мире. В самом густонаселенном штате Сан-Паулу от СOVID-19 скончались за день 1209 зараженных.

Vean las muertes mensuales por covid19.



Como mínimo desde el colapso de Amazonas en enero, todos sabíamos lo que podía pasar. pic.twitter.com/oBYXWjTotb — Nacho Lemus (@LemusteleSUR) April 1, 2021

Еще в семи штатах занятость коек в ОРИТ достигает 80%. Представители крупнейшей государственной лаборатории в Бразилии Fiocruz утверждают, что местные власти испытывают большие трудности с созданием новых мест в палатах интенсивной терапии, которые помогли бы решить проблему с возрастающей нагрузкой на больницы. По меньшей мере 4,5 тысячи человек в 15 штатах ожидают госпитализации, многие умирают, не дождавшись своей очереди. На данный момент известно о 40 тысячах госпитализированных бразильцев, из которых почти треть подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Fila, UTIs lotadas e remédios em falta: por que o colapso já é real no país https://t.co/lBBGCn1Xmk — UOL (@UOL) March 27, 2021

Кроме того, Fiocruz сообщает о дефиците медицинских средств и оборудования, необходимых для интубации пациентов в критическом состоянии. В Амазонасе наблюдается наименее критическая ситуация, так как в январе 2021 года штат уже перенес коллапс системы здравоохранения, достигнув рекордных показателей смертности.

Мнение ученых

«На новом этапе пандемии ситуация кардинально поменялась. Если Манаус с коллапсом своей системы здравоохранения стал примером того, что может произойти со страной, то Сан-Паулу — это сигнал о том, кризис может быть намного более глубоким и длительным, чем ожидалось», — говорится в сообщении Fiocruz.

Представители Фонда Освальду Круза призывают совместить различные меры для борьбы с кризисом: ввести 14-дневный карантин, исправить ситуацию с ОРИТ, расширить деятельность первично-медицинской санитарной помощи. По мнению ученых в Fiocruz, две недели — это минимальный необходимый период для существенного сокращения случаев заражения и выздоровления примерно 40% зараженных.

Власти Бразилии использовали уже 63% доз вакцин от коронавируса, распределенных Министерством здравоохранения. Однако страна испытывает нехватку препаратов для продолжения программы вакцинации. По состоянию на 1 апреля в Бразилии первую дозу вакцины против COVID-19 получили 17,6 млн человек, то есть около 8,3% всего населения.

31/03: Brasil registra 3.869 mortes em 24h, novo recorde desde início da pandemia. — Coronavírus Brasil (@CoronavirusBra1) March 31, 2021

За минувшие сутки в Бразилии зафиксировано 89 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии коронавируса в стране подтверждено 12,7 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией и 321 тысяча летальных исходов. На текущий момент в Бразилии фиксируются высочайшие уровни заболеваемости и смертности в мире.