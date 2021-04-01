Власти Уганды изменят закон о печати после нападений на журналистов

Правительство Уганды планирует внести ряд изменений в закон о печати и включить в него положения об электронных СМИ. Министр коммуникационных технологий республики Джудит Набакуба пояснила, что правки обеспечат безопасную медиасреду для журналистов и улучшат регулирование индустрии, которая сильно изменилась с появлением цифровых изданий.

«Наличие новых средств массовой информации и гражданской журналистики означает, что многое изменилось в этой сфере. Поэтому в закон, который существует уже 20 лет, нужно внести поправки», — отметила Набакуба.

Министр заявила, что власти признают важную роль журналистов в жизни общества, поскольку СМИ являются голосом народа и популяризируют правительственные программы. Однако она предостерегла работников прессы от излишнего рвения.

«Мы разберемся со всеми проблемами, с которыми вы сталкиваетесь. Но я также хотела предупредить, что нет такой истории, которая стоила бы вашей жизни. Если видите, что какая-то статья может доставить вам неприятности, пожалуйста, откажитесь от нее», — подчеркнула глава ведомства.

Эти слова перекликаются со скандальным высказыванием начальника полиции Уганды Мартина Окот Очолы. В начале января, за несколько недель до президентских выборов он заявил, что насилие над сотрудниками СМИ является формой заботы о них.

«Настаиваете, что должны идти туда, где есть опасность? Да, мы побьем вас ради вашего же блага, чтобы вы поняли: туда ходить не надо. Да, мы применим разумную силу, чтобы гарантировать, что вы не пойдете туда, где есть риск», — пояснил Очола позицию правоохранительных органов.

Околовыборная жестокость

Особую актуальность вопрос насилия над журналистами приобрел в контексте выборов президента Уганды. Голосование прошло 14 января и закончилось предсказуемой победой действующего главы государства Йовери Мусевени.

Его основной противник, лидер оппозиции Роберт Кьягулани набрал 35,08% голосов, тогда как в шестой раз переизбранный президент получил поддержку 58,38% избирателей.

Однако сомнения в легитимности выборов появились у оппозиции задолго до дня голосования. Власти республики всеми силами старались помешать предвыборной кампании Кьягулани. Полиция разгоняла митинги политика и несколько раз арестовывала его. При этом под удар силовиков зачастую попадала пресса.

Всего с 11 декабря прошлого года в Уганде пострадали более 20 журналистов. Некоторые из них получили серьезные травмы. Большинство виновных в насилии над сотрудниками СМИ ушли от ответственности. А те, кого удалось привлечь к суду, получили минимальное наказание.

Например, 17 февраля, рядом с офисом Совета ООН по правам человека в Кампале семь солдат национальной гвардии напали на журналистов, которые освещали деятельность Роберта Кьягулани.

Военнослужащих немедленно задержали и через считаные часы осудили. Все участники нападения получили от военного трибунала от одного до двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в казармах военной полиции. Уголовный кодекс африканской страны в таких случаях предусматривает тюремное заключение на пять лет.

Возможно, поправки в закон о печати и смогут установить нормы работы электронных СМИ. Однако для безопасности журналистов в Уганде этих мер будет явно недостаточно.