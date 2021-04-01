«Этот день в истории». Что произошло 1 апреля, праздники, факты, люди. ФАН-ТВ

Федеральное агентство новостей запускает новый проект «Этот день в истории», посвященный важным событиям, памятным датам и дням рождения знаменитых личностей. Каждый новый выпуск — возможность изучить прошлое сегодня и понять, какой след оставил этот день в разные годы на страницах отечественной и мировой истории.

1 апреля — День смеха или День дурака. Историки продолжают спорить, откуда пришла традиция встречать этот день розыгрышами и шутками. По одной из версий, День смеха считается прототипом фестиваля, посвященного богине земли Деметре. Также есть предположение, что праздник берет свои истоки из Древнего Рима, где отмечали Праздник глупцов.

Сегодня уже по сложившейся из года в год традиции принято веселиться и разыгрывать друзей и родных. Но День смеха — не единственный праздник, который отмечают 1 апреля.

Если хочешь быть ближе к истории и узнать, какой след оставил первый день апреля на страницах прошлого, то присоединяйся и включай свежий выпуск «Этот день в истории»!