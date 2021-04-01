Партию кокаина стоимостью два миллиона долларов изъяли в Никарагуа

Себастако, 1 апреля. Полиция Никарагуа изъяла крупную партию кокаиновой пасты в департаменте Матагальпа. По предварительным оценкам, стоимость обнаруженных наркотиков может достигать двух миллионов долларов, сообщает издание 100% Noticias.

Правоохранительные органы Никарагуа успешно продолжают операцию «Опорная стена» по борьбе с наркотрафиком. В Себастако полиция задержала автомобиль Toyota Corrolla и пикап Nissan, в которых обнаружили 70 пакетов с кокаином весом около 77 килограмм.

#PorSiTeLoPerdiste| La sancionada Policía sandinista informó de un nuevo operativo realizado en contra el narcotráfico internacional en el que ocuparon un cargamento de droga valorada en casi 2 millones dólareshttps://t.co/qZlp5eh0W1 — 100%NOTICIAS (@100noticiasni) April 1, 2021

Полицейским помогла ссора между наркокурьерами: водитель Toyota Герсон Дэвид Мендоса поссорился с владельцем Nissan Карлосом Наумой Мендосой, начал стрелять по его автомобилю и успел догнать его, когда их настиг патруль.

Это уже вторая крупная партия запрещенных веществ, изъятая в Никарагуа за последние дни. 22 марта в департаментах Чинандега и Нуэва-Сеговия Национальная полиция Никарагуа изъяла 141 кг кокаина, стоимость которого оценивается в более чем 3,5 млн долларов.

Policía Nacional incauta 141 kilos de cocaína valorada en más de 3 millones 553 mil dólares y 511 libras de marihuana.



Los operativos fueron realizados en los departamentos de Nueva Segovia y Chinandega. pic.twitter.com/vtAEcvqOav — Canal Parlamentario Nicaragua (@cparlamentonic) March 22, 2021

Географическое положение сделало Никарагуа коридором для контрабанды наркотиков из Южной Америки в Северную, где активно действуют мексиканские картели и проживают основные покупатели, а также в Западную Европу. В Никарагуа, Гондурасе и Коста-Рике пользуются популярностью наземные маршруты транзита наркотических веществ, а также воздушный транспорт, лодки, почтовые службы и наркокурьеры.

Операция «Опорная стена», учрежденная президентским указом в 2018 году, позволила сделать Никарагуа одной из самых безопасных стран Центральной Америки и существенно сократить транзит наркотиков в Мексику.