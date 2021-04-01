Полковник ФСИН рассказал, как голодающему Навальному будут доставлять пищу в желудок

Полковник внутренней службы в отставке, ветеран ФСИН Василий Макеенко пояснил ФАН, что принудительное кормление — норма, признанная Европейским судом по защите прав человека. Он объяснил, что и каким способом будут скармливать осужденному мошеннику Алексею Навальному, вздумавшему отказаться от приема пищи в колонии.

Без лобстеров, но калорийно

«Ситуация, когда заключенный объявляет голодовку, в пенитенциарной системе называется демонстративно-шантажным поведением. За долгие годы моей службы я помню только два случая, когда зеки действительно пытались заморить себя голодом. Это были настоящие психопаты, которых пришлось спасать путем принудительного кормления. Подобная форма провокации со стороны осужденных существует много лет. Методики работы с такими людьми отработаны, утверждены специальные инструкции», — сказал офицер.

По словам ветерана, после того как арестант объявил об отказе принимать пищу, он ставится на специальный медицинский контроль. Обычно такого зека переводят в одиночку ШИЗО (одиночную камеру штрафного изолятора) и устанавливают за ним круглосуточное видеонаблюдение.

Сотрудники колонии следят за его состоянием, врачи контролируют температуру тела, вес, внутреннее давление, непрерывно наблюдают за общим состоянием проблемного товарища. В течение трех суток арестанта должен освидетельствовать психиатр на предмет вменяемости.

«Статьей 42 Федерального закона от 15.07.1995 №103 «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» определен четкий порядок действий администрации СИЗО в случае, если арестант не ест. Аналогичным образом поступают в колониях и тюрьмах. Это регламентировано частью 4 статьи 101 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации в случаях отказа осужденного от приема пищи и возникновения угрозы его жизни. На первом этапе в положенное по распорядку время арестанту предлагают пищу. Ее убирают через два часа, если заключенный не стал есть. Процесс фиксируется на видео. Потом заводят специальную карточку учета доставки пищи, и отбывающего наказание начинают принудительно кормить по медицинским показаниям», — раскрыл тонкости законодательства полковник ФСИН.

Как правило, арестанту вводят через капельницу в вену глюкозу. Кроме того, на основе яйца и молока приготавливается питательная смесь, которая подается с помощью зонда через носовые проходы в желудок. Пациент при этом фиксируется, чтобы он не мог помешать лечебной процедуре и не причинил вреда тем, кто заботится о его здоровье, или не нанес увечий себе самому. Таким же способом в желудок объявившего голодовку доставляются бульон и жидкая каша.

Ректально пищу тем, кто отказывается есть, по словам офицера, вводить неэффективно: слишком далеко до желудка.

«Рацион в описанной ситуации регламентирован приказом от 2 августа 2005 г. №125 «Об утверждении норм питания осужденных к лишению свободы». В приложении №7 к приказу Министерства юстиции сказано, что для осуществления принудительного питания осужденного норма на сутки составляет: крупы манной или овсяной — 50 граммов; мяса для бульона — 200 граммов; масла коровьего — 30 граммов; яиц куриных — 2 штуки; сахара — 100 граммов; молока коровьего — 800 миллилитров; соли поваренной пищевой — 10 граммов; аскорбиновой кислоты — 100 миллиграммов. Лобстеров, как мы видим, не предполагается, но питание достаточно калорийное», — описал предполагаемое суточное меню Навального ветеран ФСИН.

«Бодаться с дубом не надо»

Макеенко заметил: европейский суд уже выносил решения о том, что последствия для здоровья объявившего голодовку заключенного не нарушают Конвенцию о защите основных прав и свобод человека в случае, если администрация принимала меры к спасению арестанта. То есть принудительное кормление делается в соответствии с европейскими ценностями и международным законодательством.

Собеседник корреспондента уточнил, что чаще всего провокаторы отказываются от голодовки и начинают есть самостоятельно уже во время приготовления к принудительному кормлению.

«Небезызвестный экс-глава Серпуховского района Подмосковья господин Шестун, арестованный в 2018 году и получивший 15 лет колонии строгого режима за взятки в особо крупном размере, объявлял голодовку много раз. Его кормили. Он оставил скандальные попытки привлечь внимание к своей персоне, отбывает наказание, жив и здоров», — привел пример успешного принудительного кормления Василий Макеенко.

Полковник добавил, что технологии цветных революций уже хорошо изучены. Типаж личностей, которых спецслужбы США назначают на роль лидеров планируемого государственного переворота в той или иной стране, как правило, один и тот же. Это истеричные люди, имеющие подвижную психику, которые при необходимости могут «завести» себя и хорошо исполнить роль.

По мнению ветерана уголовно-исполнительного аппарата, Алексей Навальный — типичный образец из описанного им ряда. На зоне таких называют «торпедами»: они должны нанести удар. При этом сохранность самого «фронтмена» необязательна, к нему относятся как к расходному материалу. Главное — достичь цели.

«Примечательно, что голодовка Навального и множество взысканий, полученных им за систематические нарушения дисциплины ранее, ставят крест на возможности его УДО (условно-досрочного освобождения. — Прим. ФАН). Каждый эксцесс от арестанта влечет рапорт, происшествие рассматривается специальной комиссией, руководство колонии принимает решение о наказании, данные заносятся в личное дело. Позже суд тщательно изучает такую «персональную летопись» и решает, встал ли человек на путь исправления, искренно ли его покаяние», — добавил Макеенко.

Зеки, которые способны мыслить, понимают, что «бодаться с дубом» не надо, отметил собеседник ФАН. Они трудятся, соблюдают режим, участвуют в общественной жизни и выходят на свободу раньше. «Отрицалы» же и провокаторы сидят «от звонка до звонка». Наш персонаж «бычит», потому что либо имеет соответствующие указания, либо полный дурак, подчеркнул эксперт. Его кураторы могут использовать его до конца, считает Макеенко.

«Яркий пример — история махинатора Магнитского. Британские коллеги его «пустили паровозом», а сами свалили с денежками. Этот персонаж, думая что представляет собой значимую фигуру, рассчитывал на то, что его после «спектакля» отпустят. На Сергея «повесили всех собак». Однако корпоративы не укрепляют здоровье, все усугубил стресс. Когда Магнитский понял, что заграничные «наставники» его бросили, он испытал ужас, и поджелудочная железа не выдержала», — рассказал полковник.

«Печальные традиции Голливуда»

Василий Макеенко напомнил, что директор т. н. «Антидопингового центра» Григорий Родченков, ставший центральной фигурой в скандале WADA после очернения наших спортсменов, повлекшего их дисквалификацию, исчез. Пропал и предатель Родины, бывший офицер КГБ Сергей Скрипаль после того, как сыграл роль «чудом выжившей жертвы российских спецслужб».

Зачем Вашингтону или Лондону оставлять в живых тех, кто слишком много знает? Скорее всего, и Скрипаль, и Родченков уже мертвы, считает собеседник ФАН.

Ранее своими хозяевами был устранен перебежчик Александр Литвиненко, который стал агентом британской разведки MI6, добавил эксперт. Когда перебежчик оказался «пуст как барабан», его показательно уничтожили, свалив все на Россию. Даже полностью дискредитировавший себя Борис Немцов, из которого у Германии не получилось слепить политического лидера-оппозиционера, был «отработан» Западом с максимальной пользой, цинично и рационально, считает ветеран ФСИН.

«Смерть Магнитского и прочих своих сообщников противники нашего государства всегда использовали для укрепления антироссийской политики и введения санкций. Вспомните, что произошло с Алексеем Навальным, когда ему после обильных возлияний или каких-то других обстоятельств личного плана стало плохо в дороге. Нет сомнений, что ситуация отслеживалась западными спецслужбами. Они попытались помешать российским врачам оказать медицинскую помощь их подопечному. Из Германии был совершен звонок в аэропорт Омска, где 20 августа должен был экстренно сесть самолет с Навальным. Аноним оставил ложное сообщение о том, что здание аэровокзала заминировано. Однако несмотря на помехи летчики сумели своевременно передать Навального нашим медикам, и те оказали больному необходимую помощь», — подвел итог полковник.

Офицер предостерег: если Алексей Навальный будет еще нужен своим хозяевам после выхода из колонии, его немного попользуют, а потом, чтобы не болтал, скорее всего, уберут. Таковы, по мнению ветерана внутренней службы, «печальные традиции Голливуда».

Ранее ФАН рассказал о «проколах» сценаристов Навального и откровенной лжи «беспокойного пассажира».