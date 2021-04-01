Программист из Москвы зафиксировал случаи накрутки на сайте «Свободу Навальному!»

Москва, 1 апреля. Скачущий счетчик сайта «Свободу Навальному!» говорит о внутренней или внешней накрутке числа зарегистрированных там пользователей, заявил автор Telegram-канала «СЛЕГ».

Программист из столицы РФ анализировал ресурс, созданный в поддержку блогера Алексея Навального, несколько дней. Он следил за сайтом с помощью специальной программы, которая позволяла фиксировать изменения внутреннего счетчика. Именно они и показались специалисту странными, передает телеканал RT.

Сначала на сайте одномоментно зарегистрировались 110 новых пользователей. Затем через пять минут показатель резко взлетел вверх и достиг отметки в 1000 регистраций. Подобная ситуация наблюдалась и следующие пять минут, после чего счетчик вновь вернулся к привычному нормальному показателю, заявил программист.

Подобная динамика, по его словам, говорит о том, что на сайте может вестись накрутка. Оснований для взлета показательной кривой не было, так как на протяжении практически всего наблюдения прирост пользователей велся равномерно.