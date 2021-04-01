Пранкера Била доставили в УВД после массового ДТП. События дня. ФАН-ТВ

Виновный в сегодняшнем ДТП на Садовом кольце автомобиль более 400 раз нарушал правила дорожного движения. Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы. По данным Telegram-канала ведомства, еще в январе машину сняли с учета, и она на бешеной скорости каталась по столице по подложным номерам. Дептранспорта намерен обратиться в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело против лихача, устроившего месиво на дороге. Массовая авария произошла сегодня недалеко от станции метро «Баррикадная». Иномарка резко вылетела на встречную полосу, что спровоцировало неизбежное столкновение пяти машин. 35-летняя консультант Госдумы Мария Артемова, находившаяся за рулем Volkswagen, — в реанимации с переломами обеих ног. Еще одна пострадавшая, тоже водитель, получила ушиб грудной клетки. Журналисты заметили на месте ДТП в Audi синего цвета человека, похожего на блогера Эдварда Била. Его менеджер подтвердил, что за рулем автомобиля, который, по предварительным данным, выехал на встречную полосу, был действительно известный пранкер, на его видеоканал в YouTube подписаны четыре млн человек. Эдварда Била уже доставили в следственный отдел УВД по Центральному округу Москвы.

Кремль назвал поездки в Грузию опасными для россиян

Поездки в Грузию небезопасны для россиян. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков после инцидента с телеведущим Владимиром Познером в Тбилиси.

«Мы решительно осуждаем агрессивные действия экстремистки настроенных националистов в отношении российских граждан в Тбилиси. <…> Мы видели сегодня заявление премьер-министра Грузии, который также осудил эти действия, и мы приветствуем это заявление. <…> В Грузии опасно для российских граждан. Туда просто опасно ездить, это должны россияне четко понимать», — сказал Песков.

Политическим демаршем и сознательной провокацией назвал беснование в Тбилиси глава Думского комитета Сергей Гаврилов, который и сам оказался в эпицентре русофобской истерии в июне 2019-го.

«Это сознательная провокация, которая бьет по образу Грузии как гостеприимной страны, который включает в себя безопасность гостя. Это попытка радикальной оппозиции показать всем туристам, что в Грузию ехать нельзя. Это сознательный «выстрел в обе ноги» для того, чтобы ослабить власть, экономику», — считает Гаврилов.

Напомним, накануне Владимир Познер приехал в Тбилиси с друзьями, чтобы отметить свой день рождения. Бутик-отель, где остановился известный телеведущий, атаковала разгневанная толпа. Протестующие заявили, что Познер не признает территориальную целостность страны, закидали яйцами здание и потребовали немедленно выслать московского гостя из страны. Впрочем, уже сегодня журналист сам спешно вернулся из Тбилиси в российскую столицу.