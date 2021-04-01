Экстрасенс Миронова рассказала, где США могут развязать военные конфликты    



Санкт-Петербург, 1 апреля. Каким странам стоит опасаться военного конфликта с США, и какую политику военных действий собирается применить Америка, рассказала экстрасенс Дарья Миронова в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Сейчас в опасности находятся Иран, Ирак и Донбасс. Однако непонятно, есть ли опасность прямых конфликтов, потому что Америке они не выгодны. США любят создавать скрытые конфликты, сталкивая лбами две противоборствующие страны. Потом Америка просто аккуратно финансирует военный конфликт», — рассказала Дарья Миронова, подчеркнув, что именно так Америка будет действовать.

Она также отметила, что США могут много говорить об открытых конфликтах, выступать против Китая и угрожать России при помощи НАТО, который будет заметно усиливать свои позиции.

«При этом США очень серьезно будут давить на вопрос Донбасса. Вместе с этим Иран и Ирак — это история, которая по-прежнему является бельмом для Америки. Этот конфликт будет продолжаться дальше, из-за внутренних вмешательств в политику этих государств, так как Америка считает, что только она имеет право диктовать условия всему миру», — подчеркнула экстрасенс.

Так, по словам Дарьи Мироновой, в будущем не обойдется без военных действий, но не стоит опасаться прямых и ярких конфликтов. Америка будет просто пытаться показать свой статус, применяя в реальности «трусливую политику», заявила эксперт.

Ранее ФАН сообщал, экстрасенс рассказала про отношения между Киевом и Москвой в 2021 году.