Астролог Богданов назвал деятельность экстрасенсов культурным пластом

Деятельность экстрасенсов, астрологов и парапсихологов нельзя запретить законодательно, так как она сравнима с культурным пластом страны, заявил астролог, парапсихолог Павсекакий Богданов на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«С точки зрения закона наша деятельность трактуется как «культурно-зрелищное мероприятие». То есть говоря метафорически, вы оплатили услуги клоуна, который вас развлекал. Если вы не смеетесь, это ваши проблемы. С точки зрения закона нас не приблизили к медицине. Мы стоим рядом с шаманством. Это культура народа. Мы как-то писали запросы и спрашивали: как вы запретите шаманов в Якутии? Без ведома шамана там «скорая помощь» не подойдет к ребенку. Это культурный пласт, от которого нельзя избавиться законодательно», — считает Богданов.

Астролог припомнил, что в прошлом деятельность экстрасенсов вызывала огромные споры у депутатов Госдумы. Он рассказал, что, в частности, депутат Виталий Милонов заявлял, что «магов, астрологов, проституток надо вывести за грань закона».

По мнению астролога, история культуры сверхъестественного древнее, чем кажется и всегда шла в ногу с человечеством, несмотря на то, что ее нельзя было ощутить. Богданов считает, что человека всегда притягивала неизвестность, заглянуть за которую могут люди со сверхинтуицией.

«У обычного человека интуиция развита на 7%, у человека со сверхинтуицией она свыше 10%», — пояснил Богданов.

Ранее в материале ФАН рассказывалось, почему ведущий программы «Битва экстрасенсов» Сергей Сафронов вымогал миллионные взятки у участников шоу.