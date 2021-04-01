В Минэкономразвития отметили важность расчета индексов цен на зерно

Москва, 1 апреля. Расчет и публикация индексов стоимости зерна на Национальной товарной бирже позволит производителям правильно оценивать ситуацию на рынке и эффективно строить экспортные планы.

Об этом сообщила врио директора департамента аналитического сопровождения ВЭД Минэкономразвития РФ Елена Мельникова. По ее словам, Россия считается одним из ключевых игроков на мировом аграрном рынке, в частности, страна занимает лидирующие позиции по экспорту пшена.

Национальная товарная биржа (НТБ) с 1 апреля начала ежедневный расчет и публикацию индекса цен на пшеницу (с кодом WHFOB), а также двух других зерновых культур, ячменя и кукурузы. Соответствующие показатели рассчитываются на основе стоимости внебиржевых сделок, информация о которых предоставляется отечественными экспортерами зерна НТБ.

«Эта мера позволит агропроизводителям и трейдерам более точно оценивать ситуацию на российском рынке и эффективнее адаптировать свои производственные и экспортные планы как к российской, так и к мировой рыночной конъюнктуре», — уточняется в сообщении на официальном сайте ведомства.

Ежедневный расчет и публикация трех индексов цен на зерновые культуры — пшеницу, ячмень и кукурузу — считается первоочередным этапом в реализации механизма зернового демпфера, который был разработан Минэкономразвития и Минсельхозом РФ.

Ранее сообщалось, что с 1 июля 2020 года по 11 февраля 2021 года Россия транспортировала из страны 36,3 млн тонн зерна, что на 28,5% больше, чем за аналогичный период годом ранее.