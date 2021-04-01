Украинские наци потребовали физически уничтожить пророссийских политиков

В Киеве в День смеха националисты решили пошутить по-своему, вновь хорошенько надавив на власть. Группировка «Нацкорпус», курируемая главой МВД Украины Арсеном Аваковым, провела показательную акцию под стенами офиса президента (ОП). Корреспондент ФАН побывала на месте событий и оценила уровень организации.

«Нацкорпус» заранее анонсировал демонстрацию «Пятая колонна — это не шутки» под стенами ОП, сделав упор на то, что она будет мирной. Митинг был приурочен как к 1 апреля, так и к противостоянию «российским коллаборантам, которые привели смерть и войну на Украину». К зданию ОП на Банковой улице нацисты принесли богатый антураж: плакаты «Приспешники России — это не смешно», две фигуры клоунов, изображавшие лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), а также палатки, обвешанные «кровавыми» бинтами и портретами оппозиционеров.

Эту конструкцию условно назвали «комнатой ужасов», где в хаотичном порядке были развешаны фото блогера Анатолия Шария, лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, депутатов-оппозиционеров Ильи Кивы и Вадима Рабиновича. Участники акции обвиняли их в «пособничестве стране-агрессору» и требовали от власти более решительных действий для прекращения их деятельности. Те санкции, которые в феврале были приняты против Виктора Медведчука, его супруги и связанных с ним компаний, националисты назвали не более чем полумерами и требовали более суровой кары.

По впечатлениям ФАН, большинство манифестантов составляли парни и девушки лет 18-20, одетые в курточки с надписью «Национальный корпус». Их лидеры внимательно следили, чтобы молодежь в ходе акции стояла там, где нужно, не перешептывалась и вообще делала то, что сказано, под камеры.

«Сегодня профессиональный праздник для нашего президента Зеленского. Но, поскольку он выбрал более серьезную, государственную профессию, мы призываем его быть более ответственным на этом посту, — заявил СМИ глава киевской ячейки «Нацкорпуса» Сергей Тамарин. — Он должен бороться с коллаборантами не теми полумерами, которые мы видим сейчас, а организовать против них настоящую травлю. Мы видим, как люди вроде Нели Штепы или Аксенова, которые были замечены в симпатиях к России, вновь пытаются избраться на государственные должности. Мне как ветерану на седьмом году войны тяжело это видеть. Да, мы полностью поддерживаем те шаги против пророссийской оппозиции, которые власть предприняла в марте, но мы говорим ей: нельзя останавливаться! Иначе пятая колонна вновь попытается взять реванш».

Тем самым националисты подтвердили, что режим Зеленского в последнее время действует в полном соответствии с их пожеланиями и чаяниями. Тем не менее они все равно ждут новых мер против тех украинских сил, которые выступают за примирение и активизацию экономических связей с РФ. Кроме того, корреспондент ФАН особо отметила в выступлениях радикалов «Нацкорпуса» посыл о том, что именно «российские коллаборанты привели смерть и войну на Украину».

В данном случае неонацисты пытаются свалить все беды «с больной головы на здоровую». Ведь именно делавший ставку на национализм режим Петра Порошенко развязал и поддерживал в стране кровопролитный конфликт в Донбассе. А те самые оппозиционеры, которых «Нацкорпус» обвиняет во всех смертных грехах, пытались и пытаются эту войну остановить. Впрочем, молодежь, пришедшая на акцию у ОП, безусловно верила своим лидерам, а на историческую правду им было, в общем, наплевать.

Перформанс у здания ОП продолжался минут сорок и включал в себя небольшой митинг с кричалками вроде «Слава Украине — героям слава!», «Слава нации — смерть врагам!». Состоялись выступления лидеров «Нацкорпуса», смысл которых сводился к одному: в целом власть действует в правильном направлении, но давить пророссийскую оппозицию в стране нужно быстрее и активнее.

Прохожие с опаской реагировали на перформанс радикалов, ведь в Киеве все помнят, чем закончилась акция нацистов, состоявшаяся менее двух недель назад. Напомним, 20 марта сторонники радикала-убийцы Сергея Стерненко устроили здесь же, на Банковой, настоящий погром. Они облили ОП краской, разрисовали его свастиками и забросали файерами. Власти оценили ущерб от протеста в 2 миллиона гривен. А против десяти манифестантов, которые наиболее активно громили ОП, ныне заведены уголовные дела, часть из них помещена под домашний арест.

Неподалеку от места проведения акции корреспондент ФАН встретила двух иностранцев — судя по виду, англичан лет 28-30. Они явно приехали на Украину в гей-тур и, держась за руки, пришли на Банковую, чтобы посмотреть на архитектуру знаменитого «Домика Городецкого» (он расположен прямо напротив ОП).

«Джим, что это такое, что это за агрессивные люди?» — опасливо спросил один другого.

«Не бойся, Майк, это патриоты. Думаю, они нас не тронут. Они борются против российской агрессии», — успокоил его партнер.

Похоже, друзьям-иностранцам было невдомек, что местные националисты, мягко говоря, не любят геев. Впрочем, радикалы были слишком заняты своей акцией, чтобы обращать внимание на ЛГБТ-прохожих. Поэтому англичанам-геям удалось благополучно миновать опасный для себя участок и уйти с Банковой. А лидеры «Нацкорпуса» пообещали в ближайшее время вновь прийти к ОП со своими требованиями — даже несмотря на жесткий локдаун, который власти Киева пообещали ввести с 6 апреля.