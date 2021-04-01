В ДНР сообщили о стягивании военной техники ВСУ вблизи населенных пунктов

Донецк, 1 апреля. Бойцы ВСУ продолжают размещать военную технику вблизи гражданских населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе.

Заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что ВСУ разместили танки и гаубицы на подконтрольных Киеву территориях.

«Выявлено размещение военной техники вооруженных формирований Украины вблизи жилых домов и на территории муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории», — сказал он.

Представитель оборонного ведомства республики отметил, что две самоходные гаубицы были обнаружены неподалеку от частного дома на территории подконтрольной Киеву Новооленовке. Кроме того, удалось зафиксировать восемь танков на территории промышленного объекта в Константиновке, а также пять танков и зенитно-ракетный комплекс в лесополосе на западной окраине Тимофеевки.

Ранее в Кремле предупредили о последствиях провокаций ВСУ в Донбассе.