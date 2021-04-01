Названы пять общих признаков рыб и людей

Москва, 1 апреля. Рыбы оказались похожи на людей по пяти признакам. Водоплавающие умеют дружить, подвержены медикаментозной зависимости и чувствуют боль.

Существует мнение о том, что память рыбы длится не более трех секунд и они не могут чувствовать боль. Однако оба утверждения являются мифами. Рыбы имеют намного больше общего с человеком, чем может показаться, выяснили ученые в ходе многочисленных исследований.

Память рыб становится хуже с возрастом. Как и люди, в юности водоплавающие быстро все запоминают и долго хранят воспоминания, передает Planet Today. Также у рыб, как и у людей, развивается зависимость от медикаментов. Исследователи проводили опыты с использованием одурманивающих веществ. У рыб не только появлялась зависимость, они передавали ее по наследству.

Водоплавающие способны дружить, запоминать своих друзей и узнавать их спустя длительный период. Кроме того, рыбы чувствуют боль, однако воспринимают ее не так как люди и не испытывают переживаний. Еще одной особенностью ученые назвали проявление нетерпеливости у рыб, в частности когда речь идет о получении лакомства.

До этого эксперт-биохимик компании «Барьер» Мария Кулешова рассказала, как опреснение воды в Крыму скажется на осолонении Черного моря. Она отметила, что соленая вода тяжелее и в ней хуже растворяется кислород, который нужен для дыхания рыб.