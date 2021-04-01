Захарова заявила о готовности Москвы ответить на санкции Канады по Крыму

Москва, 1 апреля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва готова ответить на решение Канады ввести санкции из-за Крыма.

Накануне Канада ввела ограничительные меры против двух физических лиц и четырех компаний из РФ и Украины из-за Крымского полуострова.

Мария Захарова на брифинге сообщила, что Москва не оставит без ответа новые санкции Оттавы.

«РФ не оставит нынешний выпад Оттавы без должного ответа, он сейчас готовится», — отметила дипломат.

Крым стал частью России в 2014 году в ходе референдума. Тогда большинство жителей региона проголосовали за присоединение полуострова к РФ. В Кремле не раз подчеркивали, что не подвергают сомнению свой суверенитет над Крымом.

Накануне глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк поблагодарил власти Канады и Австралии за санкции, которые, по его мнению, стали бесплатной рекламой для полуострова.