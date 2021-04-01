«Расплодились как тараканы»: как лже-маги зарабатывают на доверчивых россиянах

Психологи давно подметили, что зачастую люди прибегают к услугам различного рода чародеев, находясь в стрессе или испытывая жизненные трудности. Ушедший год был богат и на то, и на другое. Популярность магических услуг в России выросла, это признают и сами «волшебники». Что просят россияне у ведьм и колдунов? Почему магические специальности входят в топ прибыльных профессий? Сколько зарабатывает астролог? Нужен ли закон о защите прав потребителей магических услуг? Коснется ли он церкви? Эти вопросы обсудили астрологи, экстрасенсы, представители духовенства и депутаты в прямом эфире, организованном Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Популярность астрологии и услуг этой сферы объяснить просто, уверена член Союза астрологов Юлия Богданова. По ее мнению, люди знают, что звездные чтецы действительно влияли на историю целых государств. Она привела в пример Николая Коперника и Галилео Галилея — эти люди были и врачами, и учеными, но доверяли астрологии. По наблюдениям Богдановой, к астрологии чаще всего обращаются люди, которые находятся в стрессе, поэтому в последнее время спрос на услуги специалистов этой сферы в России растет. Поэтому не зря астрология входит в топ прибыльных профессий, сказала участница обсуждения. Ее слова подтвердил и астролог, парапсихолог Павсекакий Богданов.

«Все перемешалось: астрология, парапсихология, магия, экстрасенсорика. Вы будете удивлены, но это входит в десятку самых прибыльных бизнесов в мире. Но специалисты этих сфер — не самые богатые люди, потому что на 10 тысяч человек приходится 100 шаманов. В России стандартный прием стоит от 3000 до 5000 рублей. Это будет просто расшифровка натальной карты. А дальше зависит от уровня астролога, его медийности и раскрученности. Если же на всю жизнь брать прогноз, то это уже от 10 000 рублей», — рассказал парапсихолог.

Если раньше первичным было здоровье, то сейчас самый первый вопрос, с которым люди обращаются к магам, — финансовый, рассказала потомственная ведьма Алена Полынь. Но нет таких обрядов, чтобы моментально получить большое количество денег. Обещания в интернете — ложь, предупредила ведьма, в ином случае все давно уже были бы богаты. На втором месте любовные дела. Полынь отметила, что 90% людей, которые прибегают в этом случае к магии — женщины. И только потом уже наших граждан интересуют вопросы здоровья.

Ввиду того, что специальность «волшебника» пользуется спросом у населения, особо находчивые граждане не упускают случай воспользоваться этим и заработать на фальшивых прогнозах. Чтобы не нарваться на обычного мошенника, лучше обращаться к проверенным экспертам через знакомых, посоветовала Юлия Богданова, или обязательно ознакомиться с отзывами об услугах специалиста.

О том, что жуликов среди магов, астрологов и предсказателей немало, сказала и потомственная ведьма Алена Полынь. Она объяснила, эта сфера деятельности недоказуемая — нет конкретики, и мошенники этим пользуются. Ведьма предупредила, что если маг заранее просит большую сумму денег, то наверняка это просто жулик. Ситуацию мог бы исправить закон о защите прав потребителей магических услуг. Но в этом случае, считает Полынь, закон должен распространяться и на религию.

«Очень был бы правильный закон. Но, если мы его принимаем, пусть он распространяется и на другую сферу мистицизма — религию. Пришел, поставил свечку, попросил у Бога денег, а Бог денег не дал. Значит, настоятель этой церкви, синагоги или мечети должен оплатить невыполненное желание. Это — та же самая вера в мистицизм. Магия от религии отличается только тем, что в религии люди просто верят, а в магии — действуют. И то, и другое — мистицизм», — объяснила свою позицию она.

С потомственной ведьмой в этом вопросе категорически не согласился священнослужитель Русской православной церкви, иеромонах, насельник Пафнутьево-Боровского монастыря, победитель телевизионного шоу «Голос» отец Фотий. По его убеждению, церковь — это не сфера услуг, а сообщество людей. И верующие приходят туда, чтобы получить отраду для души, а не конкретную услугу. И это бесплатно, добавил он.

«Зачастую, когда люди оказываются в сложных ситуациях, они идут как к православным старцам, так и к ясновидящим. Но человек не понимает, что, обращаясь к ясновидящим, он обращается к нечистой силе. Душа всегда требует подтверждения иного бытия, и если человек не идет к Богу, то он всегда находит реализацию тяги к потустороннему во всякой нечисти. Он готов верить во все», — объяснил отец Фотий.

Он считает, что не последнюю роль в этом играет и телевидение. Различные мистические шоу, гороскопы и предсказания, которые показывают по федеральным каналам, подталкивают людей к вере в чуждую Богу силу.

Депутат Госдумы, член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Земцов тоже видит в этом определенную проблему.

«Почему-то государство к этому относится крайне спокойно. Как к некому преступному фону, связанному со всевозможными мелкими мошенниками. Может быть, ими просто некогда заниматься. Но надо понимать — это целая отрасль, которая работает по законам производства. Она смазана всегда коррупционными вливаниями. Устройство этой области исключительно жульническое. Там нет ничего магического. Обратите внимание на эфир утренних каналов, у нас в софт-режиме по умолчанию идет гороскоп. Гороскоп — это уже подготовка аудитории к тому, что в жизни присутствует нечто необъяснимое. По сути, это проявление государственной беззаботности в отношении сферы магов и чародеев, которые на 90% — жулики. И живут эти жулики за счет той среды, которую создало само общество», — прокомментировал Земцов.

Депутат объяснил, что общество, взращенное на целых блоках рекламы «приворожить-отворожить», не может противостоять магической сфере деятельности. Люди привыкли к «чудесам» и живут с мыслью, что это — часть нашего мира.

«У нас граждане в перебранке друг другу угрожают всякий порчей. Бытовое заигрывание с нечистой силой приобрело большое распространение, к сожалению. Люди это используют как метод сведения счетов и достижения цели и уверены, что это все работает», — сказал он.

Ситуацию, по мнению Земцова, усугубляет еще и то, что церковь отделена от государства: нет единой государственной политики в отношении колдунов, магов и экстрасенсов. Получилась некая, с точки зрения закона, безвредная разновидность услуг населению. Поэтому чародеи и «расплодились как тараканы», заявил он.