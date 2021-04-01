Лавров назвал формой цензуры принципы политкорректности в Голливуде

Москва, 1 апреля. Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал тему политкорректности на Западе. По словам министра, в Голливуде она является формой цензуры.

Дипломат рассказал, как политкорректность приобрела форму крайности в США. Во время событий BLM (Black Lives Matter) наблюдалась агрессия в отношении белых людей, подчеркнул Лавров. Он дал интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

«Насчет того, зачем это нужно. Да, они (Власти США - Прим. ред.) хотят это распространить по всему миру. У них для этого есть колоссальные возможности. Голливуд теперь тоже меняет свои правила, чтобы все отражало многообразие современного общества, что тоже является формой цензуры, зажима искусства, навязывания каких-то искусственных ограничений, требований», — заявил глава МИД РФ.

Ранее активисты из BLM перекрыли движение в американском городе Луисвилле (штат Кентукки). Участники беспорядков выкрикивали лозунг «К черту полицию!».