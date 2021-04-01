Лавров раскритиковал организаторов Евровидения за отношение к Белоруссии

Москва, 1 апреля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию вокруг недопуска Белоруссии до конкурса «Евровидение».

По его словам, действия организаторов конкурса отвратительны.

«Говоря о революциях, включая культурную, очень показателен конкурс «Евровидение». То, что они сейчас вытворяют с белорусами, — это отвратительно», — сказал он.

Министр отметил, что организаторы конкурса занимаются самой настоящей цензурой. Такое поведение не имеет ничего общего с демократическими принципами. Эта ситуация красноречиво говорит о том, что сейчас из себя представляет европейская культура, резюмировал он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировали скандал вокруг песни Манижи для Евровидения-2021. По его словам, этот вопрос не стоит на повестке дня в Москве.