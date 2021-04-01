Польский генерал объяснил, как страны Балтии смогут защититься от «российской угрозы»

Варшава, 1 апреля. Раскол в рядах НАТО дал повод польским экспертам предложить идею «Балтийского союза» для защиты стран региона от «российской агрессии».

Польский генерал Вальдемар Скшипчак на страницах интернет-издания Defence 24 посетовал на раскол в рядах НАТО в условиях растущей «российской угрозы». По его мнению, НАТО переживает кризис, начавшийся при предыдущем президенте США Дональде Трампе, который позволял себя выпады в адрес союзников. Турцию польский генерал назвал «троянским конем», имея в виду военно-техническое сотрудничество Анкары с Москвой, а позицию Германии и Франции в отношении России он счел неоднозначной.

Генерал считает, что в таких условиях Польша и страны Прибалтики должны найти самостоятельный способ защититься от «российской угрозы». Для этого Скшипчак предложил создать «Балтийский союз», чтобы страны НАТО, находящиеся на восточном фланге Альянса не зависели бы от слабо подготовленных к войне западных соседей. Он считает необходимым включить и нейтральные Швецию и Финляндию, чьи военные аэродромы и военно-морские базы значительно повысят оперативные возможности союза.

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей Альгис Микульскис рассказал, чем обернулось для прибалтийских республик вступление в НАТО, которое произошло 29 марта 2004 года. Стремление властей Латвии, Литвы и Эстонии выслужиться и доказать, что их страны — главные защитницы Запада от «российской угрозы» — сыграло с ними злую шутку. Россия ответила на русофобскую политику Прибалтики развитием собственной логистической инфраструктуры, лишив эти страны транзитных доходов от перевалки российских грузов. Как следствие — отток населения в более благополучные страны Евросоюза.

Главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич, чьи слова передал телеканал «Царьград», считает независимость Латвии, Литвы и Эстонии лишь номинальной. Он отметил, что в военном отношении Вильнюс, Рига и Таллин зависят от НАТО, а в политическом и экономическом — и от НАТО, и от ЕС. Из всех признаков суверенитета у республик остались только флаг, герб и гимн, считает эксперт.