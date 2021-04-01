Зеленский отчаянно борется за выживание на Украине

Киев, 1 апреля. Украина столкнулась с оживлением на улицах, запретами и угрозами. Об этом рассказал журналист и публицист Константин Кеворкян.

Эксперт прокомментировал действия украинских властей в течение последних месяцев. Кеворкян вспомнил об атаке на Конституционный суд, блокировке оппозиционных телеканалов и других указах президента Украины Владимира Зеленского. Глава Незалежной штампует решения СНБО о различных запретах и проявляет неожиданную активность в силовой сфере, отметил публицист. Журналист сравнил шумную деятельность Зеленского с трактором на холостом ходу.

«Шума много, но никто никуда не едет», — подчеркнул Кеворкян.

По его мнению, действующий президент отчаянно борется за собственное физическое выживание. Публицист осудил санкции Зеленского и национализацию завода «Мотор Сич», которая ухудшила отношения Украины с крупнейшим партнером — Китаем.

Кеворкян предположил, что суета киевской власти призвана скрыть царящую в верхах панику и отвлечь от пандемии, экономических проблем и войны в Донбассе.

Депутат Госдумы РФ Елена Панина выразила свое мнение насчет Украины. Политик уверена, что Зеленский расчищает поле для колонизации страны со стороны США.