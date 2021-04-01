В СМИ рассказали о начале вывода части американских войск из Персидского залива

Вашингтон, 1 апреля. Президент США Джо Байден приказал Пентагону вывести часть военного контингента из Персидского залива.

Согласно информации источников Wall Street Journal среди американских чиновников, в рамках указа главы государства уже были передислоцированы не менее трех батарей ЗРК «Пэтриот».

«Президент Байден дал указание начать вывод части военных сил из региона Персидского залива в рамках первых шагов по переориентации глобального военного присутствия США с Ближнего Востока», — пишет РИА Новости со ссылкой на WSJ.

Отмечается, что в рамках новой американской стратегии Вашингтон уже перебросил несколько батарей «Пэтриотов», в числе которых и развернутая на авиабазе Принца Султана в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что ЕС и США объединяют усилия на Западных Балканах.