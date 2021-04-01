Стала известна настоящая дата свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

Лондон, 1 апреля. Настоящую дату свадьбы актрисы Меган Маркл и принца Гарри раскрыл духовный глава Церкви Великобритании архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

Герцогиня Сассекская во время скандального интервью телеведущей Опре Уинфри заявила, что она стала женой принца Гарри за три дня до официальной церемонии, которую транслировали по всему миру. Пара хотела заключить союз наедине, без посторонних взглядов. Маркл отметила, что на церемонии не было никого из членов семьи, только архиепископ Кентерберийский. Кроме того, в официальном свидетельстве о браке стоит дата не публичного, а тайного бракосочетания.

После длительного молчания Уэлби все же решил раскрыть правду. 65-летний архиепископ не желающий вмешиваться в общественные сплетни, тем не менее опроверг заявление Меган Маркл. Он отметил, что актриса официально стала женой внука Елизаветы II в субботу, 19 мая.

«Я подписал свидетельство о браке, которое является юридическим документом, и я бы совершил серьезное уголовное преступление, если бы подписал его, зная, что оно не является настоящим. Так что официальная дата бракосочетания совпадает с публичной. Но я не готов говорить о том, что происходило на других встречах», — уверено заявил священнослужитель в интервью итальянским СМИ.

В откровенном интервью для американского телеканала Маркл также заявила, что в Букингемском дворце были те, кого крайне заботил цвет кожи первенца пары. Недавно британская писательница Колин Кэмпбелл раскрыла личность «расиста».