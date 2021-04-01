«Первоапрельская шутка» вора на АЗС едва не подвела под статью председателя суда



Санкт-Петербург, 1 апреля. Председателя Ленинградского областного суда Геннадия Перфильева едва не обвинили в краже топлива с заправки на сумму свыше двух тысяч рублей. По данному факту даже возбуждено административное производство. Лишь к вечеру выяснилось, что неизвестный, воспользовавшись номерами-дублерами машины, принадлежащей судье, украл с заправки бензин.

Сегодня в 00:50 в полицию Калининского района обратился сотрудник заправки «Фаэтон», который сообщил, что неизвестный на автомобиле «Мерседес» заправился на сумму 2150 рублей, после чего уехал, не оплатив бензин. Также полиции сообщили госномер, который «засветился» на камеры видеонаблюдения.

Проведя проверку госзнака, правоохранители выяснили, что под данным номером зарегистрирован «Ниссан Икс Трейл» черного цвета. Было возбуждено административное производство.

«Когда поняли, что машина принадлежит председателю Леноблсуда, то решили, что что-то не так, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Проверка по видео подтвердила, что машина, уехавшая с заправки, действительно «Мерседес», а не «Ниссан». Но номера полностью продублированы».

ФАН связался с самим Геннадием Перфильевым и попросил прокомментировать розыгрыш.

«У меня еще и «Мерседес» есть? — удивился Геннадий Васильевич. — Мне в силу моих профессиональных знаний известны двойные номера. Но я со своими номерами никогда не сталкивался. У меня «Икс трейл». На этих номерах я уже езжу 20 лет. И мой «Икс трейл» вчера всю ночь простоял по месту жительства».

Напомним, ранее ФАН писал, что новость об изменении названия американского подразделения Volkswagen на Voltswagen of America была первоапрельским розыгрышем. Никакого переименования не предвидится.