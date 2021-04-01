Объявленный мертвым подросток из Англии ожил на столе в морге

Лондон, 1 апреля. Британский подросток ожил за несколько часов до того, как его тело собирались пожертвовать на органы. Парень попал в страшное ДТП, после чего юношу объявили мертвым.

Юношу из британского Стаффордшира сбил фургон, после чего молодой человек не подавал никаких признаков жизни и его сочли мертвым. «Тело» направили в местный морг для дальнейших экспертных манипуляций. Врачи даже успели сказать родственникам парня, что он погиб, после чего было решено сделать британца посмертным донором. Однако перед самой операцией подросток неожиданно ожил, сообщает The Sun.

По словам сотрудников экстренных служб, Льюис Р. поступил к ним в крайне тяжелом состоянии: авария была настолько страшной, что фактически оставила парня с «мертвым мозгом». Неудивительно, что врачи не заподозрили ничего неладного и сообщили семье молодого человека о трагическом завершении истории. Тело «погибшего» стали готовить для донорской операции, надеясь использовать органы 18-летнего англичанина во благо нуждающимся людям.

«После того, как мы попрощались с Льюисом, близкие родственники храбро согласились пожертвовать его органы, чтобы помочь жизни еще семи человек», — поделились врачи.

Но за четыре дня до намеченного хирургического вмешательства Льюис начал просыпаться и моргать, а потом и вовсе самостоятельно задышал. Медики были настолько поражены внезапным воскрешением юноши, что прозвали его «мальчик-мгновение». По сути, у британца был «нулевой шанс» выжить, и он его использовал.

«Чудо, о котором могла бы мечтать любая семья после того, как ей сказали, что у него нет шансов выкарабкаться», — прокомментировали в больнице.

Его 28-летняя сестра Джейд Р. опубликовала необычное видео из больничной палаты, где подросток начинает дышать самостоятельно. Девушка записала на камеру аппарат, контролирующий дыхание юноши, и подбадривала брата за кадром.

«Ты готов, Лью, один, два, три вдоха. Я говорю тебе, Лью, ты потрясающий, ты потрясающий!» — слышен голос Джейд на фоне пульсирующего дыхания на мониторе.

По словам сестры, еще вчера парень был официально признан мертвым, и о его смерти даже сообщили в вышестоящие инстанции. Затем, когда молодой человек ожил, вся семья стала ждать заветной коричневой линии на мониторе дыхательного аппарата. Она показывает, что человек сам делает вдох. И вот настал момент, когда долгожданная линия появилась, и родные Лью не могли поверить своему счастью.

Сообщается, что после «чуда», которое обнадежило его семью, Льюис Р. становится сильнее с каждым днем. Сейчас подросток уже начал реагировать на болевые тесты, самостоятельно двигает конечностями, а также поворачивает голову из стороны в сторону, моргает и двигает ртом. Родственники «воскресшего» британца объявили сбор средств на то, чтобы Льюис как можно скорее встал на ноги.