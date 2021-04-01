Адвокат насмерть забил ремнем отца в Пятигорске

Пятигорск, 1 апреля. Следователи направили в суд уголовное дело по факту убийства пожилого мужчины. Как стало известно ФАН, ставрополец разозлил сына своим беспомощным состоянием.

В дежурную часть города Пятигорска 14 декабря 2020 года поступило сообщение об обнаружении трупа 78-летнего пенсионера. На место чрезвычайного происшествия выдвинулась оперативно-следственная группа и медики. Врачи констатировали смерть пожилого человека от нанесенных ему побоев.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Ставропольскому краю Екатерина Данилова.

По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали сына потерпевшего, который является адвокатом адвокатской палаты Ставропольского края.

«Погибший пенсионер проработал детским врачом практически всю жизнь, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — В последнее время за ним был нужен уход. За это дело взялся один из его сыновей».

Адвокат стал ухаживать за отцом, однако в последнее время стал вместе с ним злоупотреблять спиртным.

«Другой сын погибшего мужчины замечал следы побоев на теле отца. Он спрашивал, откуда они появлялись, но пожилой человек не отвечал на эти вопросы. Он всеми силами выгораживал ухаживающего за ним отпрыска», — дополнил источник.

В тот день мужчины слегка выпили, и между ними вспыхнула ссора. Разъяренный адвокат достал поясной ремень и приблизился к близкому родственнику.

«Обвиняемый стал с силой наносить удары по голове и телу отца. После того как тот упал, сын стал бить его ногами и руками. Согласно проведенной экспертизе, бывший доктор скончался от полученных повреждений. А вообще, адвоката даже близкие родственники характеризуют с отрицательной стороны. Он раньше служил в полиции дознавателем. Потом его забрала под свое крыло мать, которая тоже всю жизнь защищала людей на судебных процессах. Обвиняемый в последнее время злоупотреблял спиртными напитками и жил на хорошую пенсию родителя», — заключил источник.

После задержания юриста арестовали и отправили в следственный изолятор. Если его вина будет доказана в суде, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.