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Россиянам озвучили способы подготовки к обновленному экзамену по вождению

Россиянам озвучили способы подготовки к обновленному экзамену по вождению

Москва, 1 апреля. Избежать лишнего стресса при обучении в автошколе можно, если сдавать экзамены в летние месяцы, сообщил автоюрист Дмитрий Славнов.

Новые правила сдачи экзаменов по вождению вступают в силу 1 апреля. Рекомендуется сделать акцент не только на теории, но и на вождении, сообщает «Вечерняя Москва».

Эксперт отметил, что знание теории является фундаментом понимания процесса управления автомобилем, однако и дополнительные практические уроки также будут не лишними. Славнов подчеркнул, что стоит обратить особое внимание на занятия на площадке, ведь способность быстро и правильно парковаться также является важным навыком. Он порекомендовал начинать обучение весной, чтобы сдавать экзамены летом, так как в этот период на дорогах свободнее, суше и светлее.

Ранее сообщалось, что в России изменятся сроки сдачи экзаменов на права. Пересдать теорию можно будет не позднее, чем через 30 дней после первой попытки. Что касается практики, то максимальный срок пересдачи составит 60 дней.

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